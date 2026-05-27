L’udienza preliminare si è conclusa con la decisione di non procedere contro un uomo di 36 anni accusato di stalking. Durante le chat, avrebbe scritto frasi come “ti devo uccidere” e “ti farò male a te e alla tua famiglia”. L’udienza si è svolta davanti al giudice per le indagini preliminari di un tribunale locale. Nessun procedimento è stato avviato nei confronti dell’indagato.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con una pronuncia di non doversi procedere l’udienza preliminare celebrata dinanzi al Gup del Tribunale di Benevento nei confronti di un 36enne del posto, accusato di atti persecutori ai danni dell’ex coniuge. Il procedimento era nato su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, che aveva chiesto il rinvio a giudizio contestando il reato di stalking aggravato, con una serie di condotte ritenute persecutorie e reiterate nel tempo. Secondo l’impostazione accusatoria, l’uomo, a partire dall’ agosto 2025, avrebbe posto in essere comportamenti tali da generare un grave stato d’ansia nella persona offesa, attraverso contatti insistenti, appostamenti e messaggi continui. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accuse di stalking, nelle chat “ti devo uccidere” e “ti farò male a te e alla tua famiglia”

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