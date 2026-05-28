La Juventus ha deciso di vendere il centrocampista francese per 40 milioni di euro, senza la partecipazione alla prossima Champions League. La cessione avviene in queste ore, modificando rapidamente il futuro del giocatore. La decisione è stata presa in assenza di qualificazione alla massima competizione europea, e il trasferimento è ormai in fase di definizione. La trattativa si sta concludendo con questa cifra, con il club che si muove per trovare eventuali sostituti.

Cambia di colpo il futuro del centrocampista della Nazionale francese: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Il sesto posto in campionato e la mancata qualificazione in Champions rischiano di stravolgere in maniera importante le strategie di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Un pezzo pregiato della rosa verrà sicuramente ceduto e nelle ultime ore si sta parlando con una certa insistenza del probabile addio di Khéphren Thuram. I calciatori della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista francese classe 2001, che viene da una stagione altalenante a Torino, vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Thuram via per 40 milioni: la decisione della Juve senza Champions

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Thuram piange per la maglia verrai sempre onorato

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