Juve senza Champions rischiano Thuram e Bremer Yildiz incedibile?
Il club di Torino ha registrato ricavi diretti per circa 60 milioni di euro, provenienti dalla quota partecipativa, dai premi per i risultati e dal market pool, a cui si aggiungono entrate da sponsor, biglietteria e merchandising. La squadra rischia di perdere alcuni giocatori chiave se non si qualifica alla prossima Champions League, tra cui Thuram e Bremer. Resta inoltre in discussione la posizione di Yildiz, considerato incedibile dai vertici societari.
Torino, 20 maggio 2026 – I numeri sono quelli. Circa 60 milioni di euro di ricavi diretti tra quota partecipativa, premi per i risultati, market pool e quanto altro, più l’indotto, fatto di sponsor, botteghino, merchandising. Rimanere fuori dalla Champions League significherebbe per la Juventus rinunciare a una quota di ricavi consistente, quasi di 90 milioni di euro. Cifra che, a una giornata dalla fine, è sempre più vicina a mancare per il bilancio del prossimo anno dato che i bianconeri dovrebbero scavalcare almeno due squadre tra Roma, Milan e Como. In un solo colpo, perdendo con la Fiorentina, la Vecchia Signora è scesa dal terzo al sesto posto, lasciando sul piatto non solo il prestigio sportivo ma anche una corposa iniezione di denaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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