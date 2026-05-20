Juve senza Champions rischiano Thuram e Bremer Yildiz incedibile?

Il club di Torino ha registrato ricavi diretti per circa 60 milioni di euro, provenienti dalla quota partecipativa, dai premi per i risultati e dal market pool, a cui si aggiungono entrate da sponsor, biglietteria e merchandising. La squadra rischia di perdere alcuni giocatori chiave se non si qualifica alla prossima Champions League, tra cui Thuram e Bremer. Resta inoltre in discussione la posizione di Yildiz, considerato incedibile dai vertici societari.

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