Stas tonight, the team faces a decisive match in Lecce, with a potential loss risking a financial impact of 75 million euros. The outcome potrebbe influenzare la posizione in classifica e l'accesso alle competizioni europee. La partita è importante anche per le prospettive di alcuni giocatori, tra cui Bernardo Silva e Thuram, coinvolti nelle recenti trattative di mercato. L’allenatore riprende la preparazione, consapevole dell’importanza di ottenere i tre punti.

Non è un turno di Champions, ma è come lo fosse. Stasera la Juventus si gioca tantissimo a Lecce, se non proprio tutto. Dentro o fuori, proprio come nelle sfide a eliminazione diretta dell’Europa che conta. Un successo al Via del Mare farebbe dormire i bianconeri almeno per una notte al terzo posto. Una sconfitta rischia di compromettere le ambizioni presenti e future prima delle ultime due tappe contro Fiorentina e Torino. Qualificarsi o no in Champions fa tutta la differenza del mondo. Ballano tanti soldi (almeno 75 milioni), ma anche l’appeal sul mercato. Qualche sacrificio sarà inevitabile e qualche stella inarrivabile, su tutti il sogno Bernardo Silva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, a Lecce ti giochi 75 milioni: senza Champions tutti a rischio, da Bernardo Silva a Thuram

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Juventus, Bernardo Silva dipende dalla Champions. Senza 4° posto Thuram a rischioDando ascolto agli slogan e alle frasi stereotipate, ai piani della classifica che ormai la Juventus frequenta da qualche anno – la cosiddetta “zona...

Juve, Bernardo Silva a rischio: offerta da 50 milioni sul tavoloIl portoghese è in cima ai desideri di Spalletti, ma le ultime notizie sul suo futuro non sorridono affatto ai bianconeri Bernardo Silva è uno dei...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Juve, a Lecce ti giochi 75 milioni: senza Champions tutti a rischio, da Bernardo Silva a Thuram; Spalletti chiama Bernardo Silva alla Juventus: Ci manca un trequartista bravo nello stretto. Contatto diretto, cifre e dettagli; Moretto – Bernardo Silva priorità assoluta per la Juve: la condizione chiave e la volontà del portoghese; Balzarini suona l'allarme: Comolli fa promesse, ma senza la Champions i Big non vanno alla Juve!.

Juve, a Lecce ti giochi 75 milioni: senza Champions tutti a rischio, da Bernardo Silva a ThuramStasera Spalletti riprende la volata: i bianconeri devono vincere per non perdere il 4° posto e le possibilità con i big ... gazzetta.it

Il pronostico di Giannichedda: Juve arriverà quarta, partite storte anche con Bernardo Silva. Bremer? Non va messo in discussione. Su Vlahovic...E' stata una partita completamente sbagliata da parte della Juventus, purtroppo non deve succedere quando ti giochi traguardi importanti come la Champions. Questo era l'ultimo ... tuttojuve.com

Esclusiva; #Alisson alla @juventusfc è fatta!!! Contratto biennale con opzione sul terzo. #Comolli con il brasiliano e Bernardo Silva spera di convincere #Elkann a non mandarlo via, ma ormai John ha preso la decisione, via a Luglio. x.com

Keith Hackett - Bernardo Silva. Insider del calcio reddit