Sono state diffuse le prime immagini della quarta stagione di The White Lotus, ambientata a Cannes. Tra le riprese, si vedono attori noti, tra cui Laura Dern e Chris Messina, protagonisti di scatti sul set. L’atmosfera del set si presenta molto glamour, in linea con l’ambiente della Croisette, dove si svolgono le riprese. Le immagini mostrano gli attori in scena durante le riprese, senza ulteriori dettagli sulla trama.

Trapelano le prime immagini dal set della nuova stagione di The White Lotus e a colpire è l'atmosfera decisamente glamour, complice anche la Croisette. Ma cosa c'entra Cannes con la serie HBO? Il Festival di Cannes 2026 è finito da pochi giorni, ma sulla Croisette il red carpet non è stato ancora archiviato del tutto. A farlo tornare in vita, tra abiti da sera, fotografi e passerelle, ci ha pensato The White Lotus 4, la nuova stagione della serie HBO firmata da Mike White. Dopo Hawaii, Sicilia e Thailandia, la serie cambia ancora pelle e punta sulla Francia. Ma questa volta il lusso non passa soltanto da ville, hotel e panorami da sogno: passa anche dalla macchina del cinema, dai flash, dall'ansia di essere guardati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The White Lotus 4, nelle nuove immagini Laura Dern e Chris Messina fanno i divi a Cannes

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White Lotus Season 4 Cast Revealed: Helena Bonham Carter, Chris Messina & More | E! News

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