Mike White ha affidato all'attrice, con cui ha collaborato già in passato, il nuovo personaggio ideato per le puntate inedite. Dopo l'addio di Helena Bonham Carter, il cast della stagione 4 della serie antologica The White Lotus ha trovato il suo tassello mancante. Sarà Laura Dern a recitare nei nuovi episodi del progetto targato HBO le cui riprese sono attualmente in corso in Francia. Il nuovo arrivo nel cast di The White Lotus 4 Laura Dern non avrà però lo stesso ruolo che era stato affidato a Helena Bonham Carter: HBO aveva infatti spiegato che il personaggio, una volta iniziata la produzione, non funzionava come sperato. Mike White ha quindi scritto una parte inedita che possa inserirsi nel modo più .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The White Lotus 4: Laura Dern entra nel cast sostituendo Helena Bonham Carter

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