Colpo di scena a Cannes | Laura Dern è la nuova stella di The White Lotus 4

A Cannes si è svolto un annuncio importante nel mondo dello spettacolo: Laura Dern è stata scelta come nuova protagonista della quarta stagione di “The White Lotus”. La decisione è arrivata dopo che Helena Bonham Carter ha lasciato il cast improvvisamente. Il creatore della serie ha deciso di affidarsi a un’attrice con cui ha lavorato in passato, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Il resort più esclusivo della TV ha appena trovato la sua nuova protagonista. Dopo l’improvviso addio di Helena Bonham Carter — di cui vi abbiamo raccontato i retroscena nel nostro articolo sull’uscita dal cast — il creatore Mike White ha deciso di affidarsi a una sua storica collaboratrice. Sarà infatti il premio Oscar Laura Dern a prendere il posto vacante nella quarta stagione di The White Lotus, attualmente in fase di riprese lungo la splendida Costa Azzurra. La notizia è stata confermata da Deadline. Non si tratta di un semplice rimpiazzo: HBO ha confermato che il ruolo sarà parzialmente riscritto per adattarsi alle corde della Dern. Il creatore Mike White e l’attrice tornano così a lavorare insieme dopo i successi di Enlightened e Year of the Dog.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Colpo di scena a Cannes: Laura Dern è la nuova stella di “The White Lotus 4” Notizie correlate The White Lotus 4 arriva a Cannes: la nuova stagione tra lusso, cinema e segreti sulla Costa AzzurraLa quarta stagione di The White Lotus si prepara a conquistare il pubblico con una nuova ambientazione d’eccezione: il Festival di Cannes. Caos a Cannes: Helena Bonham Carter abbandona il cast di “The White Lotus 4”Un fulmine a ciel sereno scuote la produzione di una delle serie più attese della prossima stagione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Morte Sargonia Dankha, colpo di scena in Appello: niente ergastolo, Aldobrandi condannato a 14 anni; Mps, colpo di scena a Siena; Colpo di scena: esonerato Vaira; The Last of Us 2 e il colpo di scena che ha messo in crisi Naughty Dog. Nicole Minetti, colpo di scena dopo la grazia. Il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti. Aperta l’istruttoriaL'iniziativa del Colle arriva dopo alcune notizie pubblicate sui quotidiani dalle quali emergerebbero circostanze diverse da quelle descritte al Presidente della Repubblica per sostenere la domanda di ... affaritaliani.it Caso ricina, colpo di scena nelle indagini: Non è successo solo quella volta. GravissimoLe indagini giudiziarie su alcuni casi di presunta intossicazione da sostanze altamente tossiche continuano a svilupparsi attraverso un lavoro investigativo ... thesocialpost.it Ci sono tre indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci, il 24enne ucciso con un colpo di pistola Monserrato, il giovane sarebbe intervenuto per difendere l’amico dal pestaggio - facebook.com facebook Duro colpo della Polizia di Stato al narcotraffico ad Alessandria: il bilancio dell’operazione è di 12 arresti e 25 indagati. Smantellato un sodalizio criminale che gestiva capillarmente lo spaccio in città, occupandosi sia dell’approvvigionamento di ingenti carichi x.com