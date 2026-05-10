Al via i ’Silent reading party’ Appuntamenti nelle biblioteche

È iniziato il ciclo di incontri chiamati ’Silent reading party’, organizzati nelle biblioteche. Durante questi eventi, i partecipanti possono portare un libro di loro scelta o prenderne uno in prestito e leggere in silenzio, condividendo l’esperienza con altri presenti. L’obiettivo è creare uno spazio dedicato alla lettura tranquilla in un ambiente pubblico, senza interventi o discorsi tra i partecipanti.

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Un evento a cui si partecipa in silenzio: si può portare un libro o prenderlo in prestito e leggerlo in compagnia di altre persone. È un modo per disconnettersi dal mondo virtuale e dai social, per immergersi tra le pagine di un libro senza distrazioni. È il ‘Silent reading party tour’, un tour che, in occasione del ‘Maggio dei libri’, fa tappa nelle biblioteche della Bassa Romagna con sei appuntamenti: martedì 12 maggio alle 20.15 alla biblioteca Carlo Piancastelli di Fusignano; martedì 19 maggio alle 17 alla biblioteca Giuliano Baioni di Voltana; sempre il 19 maggio alle 20.30 alla biblioteca Pino Orioli di Alfonsine; martedì 26 maggio alle 18 alla biblioteca Luigi Varoli di Cotignola; mercoledì 27 maggio alle 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via i ’Silent reading party’ . Appuntamenti nelle biblioteche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mi rutina diaria para aprender español | Spanish Listening Practice (B1) Notizie correlate A Falconara venerdì torna il silent reading party della biblioteca di Falconara, appuntamento all'aeroportoFalconara si prepara ad accogliere un nuovo, suggestivo appuntamento con la lettura. Leggi anche: La lettura torna al centro, insieme alle persone: reading party al Magnisi studio