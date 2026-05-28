Le azioni dell'azienda italiana sono salite del 18,8% in Borsa dopo l'inizio della produzione. La società ha annunciato la cessione del cantiere di La Spezia, senza specificare l’impatto sui bilanci. Restano da capire le strategie adottate per coprire i costi aggiuntivi delle commesse. L’aumento di valore delle azioni si è verificato subito dopo la comunicazione dell’avvio della produzione.

? Punti chiave Come influirà la cessione del cantiere di La Spezia sui bilanci?. Quali strategie userà l'azienda per recuperare gli extra costi delle commesse?. Perché il balzo in borsa contrasta con la tensione nei cantieri?. Chi pagherà il prezzo del piano di riequilibrio patrimoniale del gruppo?.? In Breve Piano di risanamento prevede possibile cessione cantiere ex Picchiotti a La Spezia.. Tensione sociale coinvolge 530 addetti a Marina di Massa e 1.500 nell'indotto.. Obiettivo piena operatività produttiva fissato entro la prima decade di giugno.. Partecipazione programmata al Monaco Yacht Show prevista per il mese di settembre..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Italian Sea Group vola in Borsa: +18,8% dopo il via alla produzione

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