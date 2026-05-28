italian sea group pronta alla ripresa

Le attività produttive nei cantieri di The Italian Sea Group (Tisg) saranno progressivamente intensificate e torneranno alla piena operatività nella prima decade di giugno, segnale di continuità industriale e stabilità operativa. La società ha inoltre aggiornato lo stato delle commesse e confermato la partecipazione al Monaco Yacht Show di settembre, appuntamento centrale della nautica internazionale. La comunicazione ha avuto riflessi immediati a Piazza Affari: il titolo Tisg ha recuperato chiudendo a +18,8% a 1,6 euro e annullando il crollo registrato venerdì. Preoccupazione tra i 530 lavoratori di Marina di Massa e i circa 1.500 dell'indotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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