Pietro Smeriglio entra nel Cda di The Italian Sea Group

The Italian Sea Group Spa ha annunciato la nomina di Pietro Smeriglio come nuovo membro del consiglio d’amministrazione. La società ha comunicato che Smeriglio entra nel board e viene anche riconosciuto come datore di lavoro in conformità con le normative sulla sicurezza. La decisione è stata ufficializzata attraverso un comunicato.

The Italian Sea Group Spa comunica che il consiglio d'amministrazione coopta Pietro Smeriglio come nuovo membro del board, attribuendogli anche la qualifica di datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza. Smeriglio assume il ruolo di consigliere non indipendente e non esecutivo e non siede in alcun comitato endoconsiliare. Il consiglio inoltre delibera di richiedere a Borsa Italiana l'esclusione volontaria dal segmento STAR per semplificare e ottimizzare le attività aziendali e le risorse disponibili, con l'obiettivo di aumentare la flessibilità operativa e concentrarsi sulla gestione della situazione finanziaria.