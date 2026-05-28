The Four Seasons 2 | la comedy sull' amicizia è tornata su Netflix

La seconda stagione di The Four Seasons, commedia creata e interpretata da Tina Fey, sarà disponibile su Netflix. La serie ha ricevuto un rinnovo anticipato, avvenuto due settimane dopo il debutto della prima stagione. A circa un anno dalla prima messa in onda, la nuova stagione sta per essere resa disponibile sulla piattaforma streaming.

The Four Seasons è tornata su Netflix con la sua seconda stagione. La serie comedy ideata e interpretata da Tina Fey ha ottenuto un rinnovo anticipato per un nuovo capitolo a sole due settimane dalla sua uscita e ora, a distanza di un anno dal suo debutto, sta per debuttare sulla piattaforma di. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Four Seasons : Season 2 | Trailer | Steve Carell, Will Forte | Netflix | May 2026

Notizie e thread social correlati

Trento arriva su Netflix: Piazza Duomo e Civezzano nella nuova stagione di “The Four Seasons”A Trento, alcune piazze del centro storico sono state utilizzate come set per le riprese della nuova stagione di “The Four Seasons” su Netflix.

Zerocalcare torna su Netflix con ‘Due spicci’: «L’amicizia non basta sempre per il lieto fine»Zerocalcare torna su Netflix con la serie animata ‘Due spicci’, affrontando temi legati all’amicizia e alle difficoltà quotidiane.

Temi più discussi: The Four Seasons, Trento e Civezzano i luoghi degli ultimi due episodi della seconda stagione su Netflix; The Four Seasons, esce la seconda stagione: dov’eravamo rimasti; The Four Seasons 2: Tina Fey ci ricorda cosa significhi amare da adulti; Trento arriva su Netflix: Piazza Duomo e Civezzano nella nuova stagione di The Four Seasons.

Frankie Valli & The Four Seasons - The Night [pop soul rnb oldie / iykyk] reddit

Il #3maggio del 1937 nasce #FrankieValli, nome d'arte di Francis Stephen Castelluccio, un cantante americano famoso per essere stato il frontman dei The Four Seasons ma soprattutto per aver cantato la sigla inziale del film GREASE, del 1978. #almanac x.com

Season 2 of Netflix’s ‘The Four Seasons Proves that Some Things Do Get Better with AgeNetflix is back with a second iteration of The Four Seasons, the Tina Fey production modernizing Alan Alda’s 1981 film of the same name. And these eight episodes make for a more entertaining ... rogerebert.com

The Four Seasons Season 2 Review: Tina Fey’s Comedy Makes Hilarious Return To Friendship And Midlife ChaosTina Fey’s The Four Seasons returns with a heartfelt and hilarious Season 2 on Netflix as old friends reunite to navigate grief, changing relationships, and midlife chaos, blending sharp humour with ... timesnownews.com