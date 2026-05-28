The Four Seasons 2 | la comedy sull' amicizia è tornata su Netflix
La seconda stagione di The Four Seasons, commedia creata e interpretata da Tina Fey, sarà disponibile su Netflix. La serie ha ricevuto un rinnovo anticipato, avvenuto due settimane dopo il debutto della prima stagione. A circa un anno dalla prima messa in onda, la nuova stagione sta per essere resa disponibile sulla piattaforma streaming.
The Four Seasons è tornata su Netflix con la sua seconda stagione. La serie comedy ideata e interpretata da Tina Fey ha ottenuto un rinnovo anticipato per un nuovo capitolo a sole due settimane dalla sua uscita e ora, a distanza di un anno dal suo debutto, sta per debuttare sulla piattaforma di. 🔗 Leggi su Today.it
The Four Seasons : Season 2 | Trailer | Steve Carell, Will Forte | Netflix | May 2026
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Il #3maggio del 1937 nasce #FrankieValli, nome d'arte di Francis Stephen Castelluccio, un cantante americano famoso per essere stato il frontman dei The Four Seasons ma soprattutto per aver cantato la sigla inziale del film GREASE, del 1978. #almanac x.com
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