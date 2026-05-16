Zerocalcare torna su Netflix con la serie animata ‘Due spicci’, affrontando temi legati all’amicizia e alle difficoltà quotidiane. La nuova produzione si inserisce nel percorso dell’autore, noto per il suo stile diretto e ironico, e si presenta come un nuovo capitolo nel suo catalogo di lavori. La serie, disponibile sulla piattaforma di streaming, si concentra su aspetti della vita che spesso vengono trascurati, senza rinunciare a momenti di leggerezza e introspezione.

Quando un autore come Zerocalcare torna con una nuova serie animata, i fan sanno di aspettarsi emozioni, autoironia e una buona dose di riflessione esistenziale. E così è stato anche oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove il fumettista romano ha presentato in anteprima il suo terzo progetto per Netflix. Due spicci debutta sulla piattaforma il 27 maggio, confermando una collaborazione ormai consolidata dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Zerocalcare svela Due spicci: la nuova serie Netflix tra amicizia e disillusione. Durante il panel Zerocalcare – Due spicci e non solo, moderato da Giorgia Fumo all’Auditorium Giovanni Agnelli del Centro Congressi Lingotto, il pubblico ha potuto vedere in anteprima i primi sei minuti del primo episodio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Zerocalcare torna su Netflix con ‘Due spicci’: «L’amicizia non basta sempre per il lieto fine»

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Zerocalcare torna su Netflix con 'Due Spicci', la nuova serie animata

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My fan-poster for Zerocalcare’s upcoming Netflix series (May 2026). I reimagined the characters from 'Tear Along the Dotted Line' in my own personal style! reddit