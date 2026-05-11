A Treviso sta per tornare Veneto Experience 2026, la fiera dedicata all’intrattenimento per adulti. L’evento si svolgerà al New 1000 Lire e durerà tre notti, con spettacoli, ospiti e show. Tra i nomi annunciati ci sono il performer noto per le sue apparizioni sul grande schermo e una nota attrice e youtuber del settore. La manifestazione si terrà nella cittadina di Preganziol, attirando pubblico e attenzione sul tema.

Tre notti di show, ospiti e spettacoli al New 1000 Lire nel segno della trasgressione. La cittadina di Preganziol si prepara ad accendere i riflettori su uno degli appuntamenti più particolari e discussi del panorama italiano dedicato all’intrattenimento per adulti. Dal 15 al 18 maggio torna infatti “ Veneto Experience ”, la manifestazione giunta alla sua sesta edizione che negli anni è diventata un punto di riferimento per appassionati, curiosi e operatori del settore. L’evento si svolgerà all’interno del New 1000 Lire, locale che per tre serate consecutive verrà trasformato in una sorta di grande villaggio dell’adult entertainment tra spettacoli dal vivo, incontri, ospiti e momenti dedicati al mondo fetish e BDSM.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Veneto Experience 2026, torna a Treviso la fiera dell’intrattenimento per adulti: attesi Siffredi e Valentina Nappi

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