Il 29 maggio sono stati pubblicati i nuovi episodi di The 50 Italia, un reality show in cui cinquanta personaggi del mondo dello spettacolo affrontano sfide fisiche e mentali. Lo spettacolo prevede che i partecipanti competano per vincere un montepremi da destinare a uno spettatore. Recentemente, è stata fatta una previsione su Helena Prestes, che in passato aveva già rilasciato alcune affermazioni in merito.

The 50 Italia sta tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Oggi 29 maggio sono usciti i nuovi episodi del reality show in cui 50 personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova in sfide fisiche e mentali per vincere un montepremi da destinare ad uno spettatore. Tra i concorrenti di questa prima edizione di The 50 Italia vi è Paolo Noise, noto speaker radiofonico. L'uomo ha fatto una previsione su Helena Prestes come mostrato in un video apparso in rete. In esso, Paolo Noise dichiara le seguenti parole: "Vince a mani basse, è la più astuta di tutte. Tra tutti quanti è quella che la ficca nel sacco a tutti”. Lo speaker sembra aver rivalutato Helena Prestes dopo l'esperienza fatta insieme all'Isola dei famosi nel 2023. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Paolo Noise e la previsione su Helena Prestes: in passato aveva detto..

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