Helena Prestes si prende Milano | alcuni anni fa aveva detto…

Helena Prestes è stata confermata come testimonial della collezione primavera-estate di Primadonna, un noto marchio di moda in Italia. L’ex concorrente del Grande Fratello ha recentemente ottenuto questa collaborazione, che segna un momento importante nella sua carriera. Qualche anno fa, aveva già fatto dichiarazioni pubbliche riguardo alla sua presenza a Milano, città considerata un punto di riferimento nel settore della moda.

Momento d'oro per Helena Prestes. L'ex protagonista del Grande Fratello è stata confermata come testimonial della nuova collezione primavera-estate di Primadonna, un brand di moda molto conosciuto in Italia. Per l'occasione, la modella influencer è apparsa sulle vetrine dei negozi del marchio in tutta Italia. In un post apparso su X si legge: "Helena Prestes nelle vetrine di Primadonna a Milano!". La nuova campagna pubblicitaria vede la compagna di Javier Martinez posare coi nuovi look della collezione nella ridente Spagna. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato i suoi fans che hanno fatto i complimenti all'ex gieffina. Un utente ha scritto: "Perfetta in ogni cosa, in questa campagna strepitosa" mentre un altro "questa collezione è semplicemente perfetta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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