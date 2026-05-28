Almeno cinque concorrenti sono stati eliminati durante la prima puntata del reality, trasmessa ieri sera. Tra loro ci sono ex protagonisti di programmi televisivi e volti noti del mondo dello spettacolo. Durante la diretta, sono scoppiate diverse discussioni che hanno portato a scontri tra alcuni partecipanti. La produzione ha confermato che le eliminazioni sono avvenute secondo il regolamento. La trasmissione proseguirà con nuovi concorrenti e ulteriori sfide.

Cosa succede se prendi 50 vip, tra vecchie glorie televisiva, veterani di reality, aspiranti famosi, celebrità del web, idoli dei giovanissimi, e li rinchiudi in un castello, costretti a dormire in camerate promiscue, a vedersela con un padrone di casa travestito da leone e prove fisiche stile squid game, nel senso che alla fine chi non vince rischia di venire eliminato (dal gioco)? Succede che, soprattutto se quei diabolici degli autori buttano nel mucchio ex fidanzati rancorosi ( Chiofalo-Gucci e Jenny -Tony Renda di Temptation Island ), e showgirl ai ferri cortissimi, come Paola Caruso e Mila Suarez, finisce nel trash-caos totale. Perla gioia del pubblico e degli ascolti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - The 50 il reality game che è già cult, grazie alle liti di Chiofalo, Caruso & Co.

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Reality Game Shows That Should Not Exist

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