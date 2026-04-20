In arrivo su Prime un nuovo reality game! Disponibile il trailer di The 50

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di “The 50”, un nuovo reality game originale italiano. La serie sarà disponibile dal 22 maggio e comprende dieci episodi, con i primi quattro disponibili subito e altri tre a settimana fino al 5 giugno. La produzione presenta il cast più numeroso mai visto in un reality italiano. La data di uscita e i dettagli sono stati comunicati attraverso il trailer pubblicato sulla piattaforma.

Prime Video svela il trailer ufficiale e la data di uscita di The 50, il nuovo reality game Original italiano con il più grande cast di sempre, disponibile dal 22 maggio in 10 episodi, dal 22 maggio con i primi 4 episodi e con altri 3 ogni settimana fino al 5 giugno. In The 50, per la prima volta in assoluto per un servizio streaming, a vincere sarà uno spettatore che potrà votare da casa il proprio concorrente favorito. Nello show, 50 celebrity star e influencer, sotto lo sguardo misterioso e ironico del padrone di casa, un Leone, si sfideranno in un castello medievale e nella sua spettacolare Arena in una serie di prove fisiche e mentali, per conquistare un montepremi che andrà a un viewer da casa, scelto tra chi avrà puntato sul vincitore finale dello show.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - In arrivo su Prime un nuovo reality game! Disponibile il trailer di “The 50” Sense and Sensibility | Complete Series 6hr Omnibus Notizie correlate Leggi anche: The 50: il nuovo reality-game di Prime Video nel quale vince chi guarda The 50 Italia: Prime Video presenta il nuovo reality game in cui a vincere è uno spettatoreDopo le indiscrezioni social dei giorni scorsi, con vari influencer che avevano sostituito la propria immagine del profilo Instagram con i disegni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le serie tv e i film Prime Video più attesi di maggio 2026; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War, il trailer italiano del film con John Krasinski in arrivo su Prime Video; ‘Maledetto tempo’ arriva su Prime Video: il film girato anche a Piediluco debutta in streaming. Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War, il trailer italiano del film con John Krasinski in arrivo su Prime VideoDebutta il 20 sulla piattaforma di Amazon il film basato sui romanzi di Tom Clancy e sulla serie tv dedicata al suo personaggio più celebre, Jack Ryan. A voi il trailer italiano di Tom Clancy's Jack R ... comingsoon.it Le serie tv e i film Prime Video più attesi di maggio 2026I titoli, le trame e le anticipazioni: grande attesa per la commedia romantica Non è un paese per single e per il finale di Good Omens ... today.it C'è anche una livornese nel nuovo reality su Prime Video - facebook.com facebook Milan, prime indicazioni per il mercato: servirà un nuovo centravanti di livello, due nomi per la difesa x.com