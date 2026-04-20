In arrivo su Prime un nuovo reality game! Disponibile il trailer di The 50

Da nerdpool.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di “The 50”, un nuovo reality game originale italiano. La serie sarà disponibile dal 22 maggio e comprende dieci episodi, con i primi quattro disponibili subito e altri tre a settimana fino al 5 giugno. La produzione presenta il cast più numeroso mai visto in un reality italiano. La data di uscita e i dettagli sono stati comunicati attraverso il trailer pubblicato sulla piattaforma.

Prime Video  svela il trailer ufficiale e la data di uscita di  The 50, il nuovo  reality game  Original italiano con il più grande cast di sempre, disponibile dal 22 maggio  in 10 episodi, dal 22 maggio con i primi 4 episodi e con altri 3 ogni settimana fino al 5 giugno. In  The 50,  per la prima volta in assoluto per un servizio streaming,   a vincere sarà uno spettatore che potrà votare da casa il proprio concorrente favorito.   Nello show, 50 celebrity star e influencer, sotto lo sguardo misterioso e ironico del padrone di casa, un Leone, si sfideranno in un castello medievale e nella sua spettacolare Arena in una serie di prove fisiche e mentali, per conquistare un montepremi che andrà a un viewer da casa, scelto tra chi avrà puntato sul vincitore finale dello show.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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