In casi di crisi aziendale, il trattamento di fine rapporto (TFR) può essere oggetto di riduzione attraverso accordi con i sindacati. Tuttavia, la giurisprudenza stabilisce limiti rigorosi alla modifica della base di calcolo del TFR. La normativa permette questa possibilità solo in specifiche circostanze e nel rispetto di determinati parametri, evitando modifiche arbitrarie o eccessive. Le sentenze hanno chiarito che tali accordi devono rispettare i diritti dei lavoratori e i vincoli legali esistenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il trattamento di fine rapporto (TFR) non è sempre intoccabile. In particolari situazioni di crisi aziendale, la sua base di calcolo può essere modificata, ma solo entro limiti molto precisi stabiliti dalla giurisprudenza. Due sentenze della Corte d’appello di Napoli (novembre 2025) hanno chiarito i confini di questa possibilità, in un caso nato da una vasta procedura di licenziamenti collettivi che ha coinvolto migliaia di lavoratori. La crisi aziendale e l’accordo per evitare i licenziamenti. La vicenda risale al 2016, quando una grande azienda del settore avvia una procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 dipendenti, distribuiti tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - TFR e crisi aziendali: può essere ridotto in accordo con i sindacati, cosa dicono le sentenze

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