Il ministro della Giustizia ha commentato nuovamente le sentenze relative al caso di Garlasco, criticando la condanna di Alberto Stasi dopo due precedenti assoluzioni. Ha definito paradossale il fatto che una persona possa essere condannata dopo essere stata assolta in primo e secondo grado, senza fare riferimento alle specifiche risultanze del processo bis. La sua dichiarazione arriva a distanza di un anno dal primo intervento pubblico sul tema.

Sul delitto di Garlasco Carlo Nordio, a distanza di un anno, ripete quanto detto sui processi ad Alberto Stasi e sulle sentenze che lo hanno portato alla condanna. “Il ministro della Giustizia non può pronunciarsi su un procedimento in corso, posso solo in via astratta dire da cosa nasce questa situazione paradossale: nasce da una legislazione, che secondo me dovrebbe essere cambiata ma sarà molto difficile cambiarla, per la quale una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata”. Un ritorno che, a distanza di un anno, dimostra che il ministro non conosce il percorso giudiziario del caso. “Non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso”, tiene a precisare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Nordio attacca di nuovo le sentenze su Stasi: “Paradossale essere condannati dopo due assoluzioni”. Ma ignora cosa è successo nel processo bis

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