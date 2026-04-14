Perché un conservatore non può essere d’accordo con Trump

Un conservatore e un sostenitore di Trump spesso non condividono le stesse posizioni, anche se entrambi si collocano a destra dello spettro politico. La differenza principale risiede nelle idee di base che guidano le rispettive visioni, con il conservatore che si concentra sulla stabilità e il rispetto delle istituzioni, mentre il sostenitore di Trump può essere più orientato a politiche populiste e a un approccio più diretto alla leadership.

In un’epoca di profonda confusione ideologica, è necessario tornare ai fondamentali filosofici per comprendere cosa significhi davvero essere “conservatori”. Il conservatorismo autentico, infatti, non è una vaga inclinazione sentimentale verso i tempi andati o un’estetica della nostalgia, ma una rigorosa scienza dell’ordine profondamente radicata nella legge naturale. Come insegnato da san Tommaso d’Aquino e custodito dalla migliore tradizione cattolica agostiniana, la volontà umana non è un arbitrio assoluto, ma è naturalmente orientata verso un fine ultimo: un bene perfetto e concreto che trascende le beghe della politica contingente. In questa prospettiva, il bene di una nazione non può essere il capriccio di un leader, ma deve riflettere la ragione divina impressa nella natura stessa delle cose.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché un conservatore non può essere d’accordo con Trump Carney SLAMS Unauthorized Conservative U.S. Talks as Trump Targets Canada! Il mondo conservatore riunito a Budapest: anche Trump partecipa con un videomessaggioNon è un’edizione come le altre quella del CPAC 2026, la più grande conferenza mondiale dei conservatori. Leggi anche: Simulazione Bastoni, perché non può essere squalificato con la prova tv