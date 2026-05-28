TFA sostegno XI ciclo nuove pagine delle Università AGGIORNATO
Le università stanno aggiornando le procedure per il TFA sostegno del XI ciclo, con l’anticipata attivazione del percorso di specializzazione ordinario. La data di avvio non è ancora ufficiale, ma si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime settimane. La domanda di iscrizione sarà disponibile online e si prevede un numero elevato di partecipanti. La prova d’esame si svolgerà in modalità digitale, con accesso tramite credenziali personali.
TFA sostegno XI ciclo: cresce l’attesa per l’attivazione del percorso ordinario del percorso di specializzazione per le attività di sostegno. Ecco gli avvisi, in aggiornamento, delle Università. Come avevamo previsto, alcune Università hanno richiesto posti anche per la secondaria di II grado. Spetterà adesso al Ministero emanare il decreto definitivo con la ripartizione dei posti. Con Nota n. 4660 del 14 aprile 2026 il Ministero non aveva previsto fabbisogno per la scuola secondaria di II grado ma alcune Università hanno comunque richiesto dei posti per questo grado di scuola. Bisognerà attendere il decreto per sapere se il Ministero autorizzerà l’attivazione dei percorsi anche per la secondaria II grado ed eventualmente con quali numeri. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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