TFA sostegno XI ciclo nuove pagine delle Università AGGIORNATO

Notizia in breve

Le università stanno aggiornando le procedure per il TFA sostegno del XI ciclo, con l’anticipata attivazione del percorso di specializzazione ordinario. La data di avvio non è ancora ufficiale, ma si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime settimane. La domanda di iscrizione sarà disponibile online e si prevede un numero elevato di partecipanti. La prova d’esame si svolgerà in modalità digitale, con accesso tramite credenziali personali.