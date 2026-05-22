TFA sostegno XI ciclo i primi BANDI nelle more del decreto e le pagine delle Università AGGIORNATO

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i primi bandi per il TFA sostegno del XI ciclo, in attesa dell'emanazione del decreto ufficiale. Le Università hanno aggiornato le proprie pagine web con le informazioni relative alle prossime procedure di iscrizione e ai requisiti richiesti. La pubblicazione dei bandi rappresenta un passo importante in vista dell'attivazione del percorso ordinario di specializzazione per le attività di sostegno. L'attesa per l'avvio delle nuove sessioni si fa sempre più concreta.

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