Teva ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 96 dipendenti in Italia e prevede la chiusura dello stabilimento di Villanterio, in provincia di Pavia. La decisione riguarda tutti i siti italiani dell’azienda. I sindacati hanno manifestato preoccupazione per le conseguenze sulla forza lavoro e hanno annunciato iniziative di protesta. La procedura di licenziamento è stata comunicata formalmente alle autorità competenti.

Rho (Pavia) – Procedura di licenziamento collettivo per 96 dipendenti in tutti i siti e chiusura dello stabilimento di Villanterio, in provincia di Pavia. Dopo gli annunci delle scorse settimana il Gruppo Teva, colosso israeliano dei farmaci generici, ha confermato la volontà di procedere al licenziamento del 20% del personale in Italia, la cessazione delle attività e la chiusura definitiva del sito di Villanterio. Nel corso del primo incontro, la direzione aziendale ha comunicato alle segreterie nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, i numeri degli esuberi: Villanterio (Pavia): 32 esuberi e chiusura dello stabilimento, Rho 36 esuberi, Caronno Pertusella (Varese) 4 esuberi e Santhià (Vercelli) 21 esuberi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teva conferma: 96 esuberi in Italia e chiusura dello stabilimento di Villanterio. Sindacati sul piede di guerra

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