Tapi il gruppo israeliano Teva vuole chiudere lo stabilimento di Villanterio | rischiano 32 lavoratori

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gruppo farmaceutico Teva pianifica la chiusura dello stabilimento di Villanterio, che impiega 32 lavoratori. La decisione è stata comunicata ai dipendenti, che ora rischiano il licenziamento. La notizia è stata diffusa il 27 maggio 2026. La chiusura riguarda la divisione dei principi attivi e rappresenta una possibile perdita di posti di lavoro per il personale dello stabilimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Villanterio, 27 maggio 2026 – Vanno a lavorare con una spada di Damocle sulla testa i 32 dipendenti dello stabilimento Tapi (divisione principi attivi) del Gruppo Teva. Lunedì, in un incontro con i sindacati, l’azienda farmaceutica ha ribadito la volontà di rinunciare allo stabilimento di Villanterio, mentre una maggiore apertura è stata dimostrata per i 500 lavoratori dei siti di Caronno Pertusella (Va), Santhià (Vc) e Rho (Mi), dove potrebbe essere aperta una procedura di cassa integrazione straordinaria in deroga. “Abbiamo chiesto il ritiro dei licenziamenti e il ricorso alla cassa integrazione anche per Villanterio - ha detto Rosario Mascarello, della Femca Cisl Pavia Lodi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tapi il gruppo israeliano teva vuole chiudere lo stabilimento di villanterio rischiano 32 lavoratori
© Ilgiorno.it - Tapi, il gruppo israeliano Teva vuole chiudere lo stabilimento di Villanterio: rischiano 32 lavoratori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caronno Pertusella, allarme lavoro: rischio tagli nello stabilimento del gruppo TEVA TAPI

Allarme per le fabbriche del gruppo Teva: “Piano globale di taglio dei costi. Villanterio a rischio”Le fabbriche del gruppo farmaceutico Teva sono sotto allerta a causa di un piano globale di riduzione dei costi annunciato dalla divisione dei...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web