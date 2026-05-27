Il gruppo farmaceutico Teva pianifica la chiusura dello stabilimento di Villanterio, che impiega 32 lavoratori. La decisione è stata comunicata ai dipendenti, che ora rischiano il licenziamento. La notizia è stata diffusa il 27 maggio 2026. La chiusura riguarda la divisione dei principi attivi e rappresenta una possibile perdita di posti di lavoro per il personale dello stabilimento.

Villanterio, 27 maggio 2026 – Vanno a lavorare con una spada di Damocle sulla testa i 32 dipendenti dello stabilimento Tapi (divisione principi attivi) del Gruppo Teva. Lunedì, in un incontro con i sindacati, l’azienda farmaceutica ha ribadito la volontà di rinunciare allo stabilimento di Villanterio, mentre una maggiore apertura è stata dimostrata per i 500 lavoratori dei siti di Caronno Pertusella (Va), Santhià (Vc) e Rho (Mi), dove potrebbe essere aperta una procedura di cassa integrazione straordinaria in deroga. “Abbiamo chiesto il ritiro dei licenziamenti e il ricorso alla cassa integrazione anche per Villanterio - ha detto Rosario Mascarello, della Femca Cisl Pavia Lodi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tapi, il gruppo israeliano Teva vuole chiudere lo stabilimento di Villanterio: rischiano 32 lavoratori

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