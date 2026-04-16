Lupiae Servizi sit-in e assemblea dei lavoratori | sindacati sul piede di guerra

A Lecce i lavoratori della società comunale Lupiae Servizi hanno deciso di fermarsi domani mattina per un’assemblea sindacale e un sit-in di protesta. L’evento si svolgerà tra le 10 e le 12 e coinvolge i dipendenti che si sono mobilitati contro le condizioni lavorative. La protesta si inserisce in un contesto di crescente tensione tra i lavoratori e i rappresentanti sindacali.