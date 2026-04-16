Lupiae Servizi sit-in e assemblea dei lavoratori | sindacati sul piede di guerra
A Lecce i lavoratori della società comunale Lupiae Servizi hanno deciso di fermarsi domani mattina per un’assemblea sindacale e un sit-in di protesta. L’evento si svolgerà tra le 10 e le 12 e coinvolge i dipendenti che si sono mobilitati contro le condizioni lavorative. La protesta si inserisce in un contesto di crescente tensione tra i lavoratori e i rappresentanti sindacali.
LECCE – Una mattinata di mobilitazione per i lavoratori della Lupiae Servizi. Domani, dalle 10 alle 12, i dipendenti della società del Comune di Lecce incroceranno le braccia per un’assemblea sindacale con contestuale sit-in di protesta. L'iniziativa, sostenuta dalle sigle sindacali Confintesa.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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