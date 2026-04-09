stessi diritti tra lavoratori e lavoratrici anche le donne sono fatte per il calcio

In molte professioni si cerca di raggiungere una maggiore parità tra uomini e donne, anche nel mondo del lavoro. Attualmente, il numero di donne medico supera quello degli uomini, ma questa differenza non si rispecchia nelle cariche di ministro, dove le donne rappresentano ancora una minoranza. Questa diversità evidenzia come alcuni settori siano ancora lontani dal raggiungere una reale parità di genere.

Attualmente le donne medico sono di più degli uomini, ma non è così per il numero delle donne ‘ministro’ e questo è l’esempio di una professione in cui non c’è parità di genere. È scientificamente provato che, se le donne avessero gli stessi diritti degli uomini, lo sviluppo della società crescerebbe notevolmente. é questo il pensiero di Atanasia, studentessa di 3ª A della scuola media di Sogliano al Rubicon. Gli studenti hanno fatto uno studio approfondito sulla parità di genere tra uomo e donna. Non ancora conquistata del tutto (secondo loro). Francesco ha dato questa definizione: "Parità di genere vuol dire diritti uguali per tutti: niente discriminazioni o stereotipi; stipendi e possibilità di lavoro per tutti; niente violenza o stalking e niente superiorità di sesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La forza di una famiglia sta nel cuore, non nella vicinanza: per questo anche i papà separati meritano stessi diritti e stessa dignità. #padriinmovimento - facebook.com facebook