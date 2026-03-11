Sesso spinto? Sì non dobbiamo avere freni inibitori soprattutto con i nostri compagni Le donne? Ho avuto delle avances ma no mi piace proprio l’uomo | così Matilde Brandi

Matilde Brandi ha affermato che il sesso spinto è una sua preferenza, sottolineando l’importanza di non avere freni inibitori, soprattutto con i propri compagni. Durante un’intervista a “MOW Privé”, ha anche spiegato di aver ricevuto avances da alcune donne, ma di preferire l’uomo. La sua posizione si basa sulla libertà di esprimersi senza limitazioni in ambito intimo.

“ Sesso spinto? Sì. Poi dipende, non quando non ti va. Però sì. Perché ritornando e riallacciandoci al discorso di prima non dobbiamo avere freni inibitori, soprattutto con i nostri compagni “, così Matide Brandi intervistata a “MOW Privé”. Il format è ‘piccante’ e prevede che i personaggi dello spettacolo rispondano anche su alcune pratiche sessuali che però la ballerina e volto tv ha mostrato di non conoscere. “Sono stata tradita, lui era un uomo dolcissimo, Paolo Calissano”. Sui tradimenti, Brandi ha spiegato che sì, le è capitato: “Lì per lì non ho perdonato, ma poi sì. Era una brutta storia. Posso anche dirlo, lui era Paolo Calissano. Era un uomo dolcissimo, io posso solo che parlarne bene, ma quando da piccolo hai dei problemi poi te li porti dietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

