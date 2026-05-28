Beni sequestrati a Messina Denaro il Governo | Le risorse andranno alla sicurezza nelle stazioni

Da ildifforme.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato che i beni sequestrati a Messina Denaro, pari a oltre 200 milioni di euro, saranno destinati alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie. La decisione riguarda le risorse confiscate dai circuiti finanziari collegati all'indagato. L’obiettivo è utilizzare i fondi per interventi di miglioramento e sicurezza nelle aree di transito pubblico. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Palazzo Chigi.

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Palazzo Chigi annuncia che parte dei oltre 200 milioni sequestrati ai circuiti finanziari legati a Cosa Nostra sarà utilizzata per rafforzare i presìdi di polizia e la sicurezza nelle stazioni ferroviarie Oltre200 milioni di euro sequestrati in una vasta operazione internazionale contro il riciclaggio di capitali illecitiriconducibili a Cosa Nostra e agli interessi economicilegati a Matteo Messina Denaro.È questo il bilancio dell’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza che ha portato il Governo a parlare di ennesimo duro colpo alla mafia. Secondo Palazzo Chigi,il sequestro rappresenta un ulteriore passo nella lotta ai patrimoni criminali accumulati attraverso il narcotraffico e le attività economiche riconducibili a Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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