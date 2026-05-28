Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine sul tesoro di Messina Denaro. Tra gli arrestati ci sono un negoziante di vestiti diventato narcotrafficante, il figlio laureato in economia e l’ex moglie. Le forze dell’ordine sono intervenute nella casa della madre dell’uomo, a Campobello di Mazara, dove l’arrestato si trovava già ai domiciliari. La polizia ha eseguito le misure cautelari in un’operazione che coinvolge anche altri soggetti.

I finanzieri sono andati ad arrestarlo nella piccola casa della madre a Campobello di Mazara, dove stava si trovava già ai domiciliari. Al centro dell’inchiesta che ha portato all’individuazione di almeno una parte del tesoro della droga di Matteo Messina Denaro c’è lui, il 66enne Giacomo Tamburello il trafficante di droga da sempre vicino al boss di Castelvetrano. Un insospettabile negoziante di vestiti – del Comune dove Messina Denaro ha vissuto negli ultimi anni della sua latitanza – che è entrato nel business del traffico della droga quando aveva poco più di 20 anni ed è diventato un narcos di prima grandezza. È entrato e uscito più volte dalle carceri italiane e spagnole, ma non ha mai rinunciato ai vecchi affari con gli stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tesoro di Messina Denaro: il negoziante di vestiti diventato narcos, il figlio laureato in economia e l’ex moglie. Chi sono i tre arrestati

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