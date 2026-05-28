All’alba, le forze della guardia di finanza di Palermo hanno sequestrato 200 milioni di euro in nove Paesi diversi. L’operazione ha portato anche all’arresto di tre persone. Le indagini si sono concentrate sul patrimonio di Messina Denaro, considerato il suo tesoro nascosto. Le autorità hanno condotto controlli e perquisizioni in più nazioni per recuperare i beni riconducibili all’indagato.

Le fiamme gialle di Palermo smantellano la rete offshore che riciclava i proventi del narcotraffico di Cosa Nostra: blitz simultanei per colpire l'impero finanziario di Matteo Messina Denaro. All'alba, mentre la città di Palermo si svegliava, le fiamme gialle del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo erano già operative in più angoli del mondo. Coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano, la maxi-operazione ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore che supera i 200 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il tesoro di Messina Denaro torna in superficie: 200 milioni sequestrati in nove Paesi e tre arresti

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