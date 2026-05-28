I soldi del narcotraffico ripuliti dalla mafia sequestrato il tesoro di Messina Denaro | tre arresti

All'alba, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione internazionale che ha portato al sequestro di un patrimonio associato al narcotraffico e alla mafia. Sono stati arrestati tre uomini, e sono stati sequestrati beni, società e denaro. L'operazione è stata coordinata dalla procura antimafia e coinvolge tre continenti. La misura cautelare in carcere è stata disposta dal giudice del tribunale di Palermo.

L'operazione è scattata all'alba e si estende su tre continenti. La guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sta eseguendo un'ordinanza del gip del tribunale di Palermo che ha disposto la custodia cautelare in carcere per 3 persone e il sequestro di beni, società e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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