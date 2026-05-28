Messina Denaro il tesoro del boss | 200 milioni di euro da Montecarlo alle isole Cayman

È stato scoperto il patrimonio di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro. Il denaro non si trovava in una cassaforte, ma era distribuito attraverso una complessa rete di conti e investimenti che collegava vari Paesi. Tra questi, ci sono stati riferimenti a località come Montecarlo e le Isole Cayman. La scoperta riguarda l’intera rete finanziaria, non un deposito fisico.

E stato trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Non una cassaforte sotterranea, ma un'intricata rete finanziaria diffusa tra Paesi di tutto il mondo. Un sistema che non si regge su contanti seppelliti sotto terra, ma su società e investimenti entrati nel circolo dell'economia legale. Il tesoro da 200 milioni di euro Le attività investigative, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio, si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs), in stretta collaborazione con gli organi giudiziari e di polizia locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro

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