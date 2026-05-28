Un’indagine internazionale ha rivelato un patrimonio di grandi dimensioni appartenente a Matteo Messina Denaro. Sono stati trovati orologi di lusso, ville e auto di alta gamma, oltre a società offshore utilizzate per reimpiegare i guadagni accumulati dagli anni ’80. Questi fondi derivano dal narcotraffico gestito sotto il controllo di Cosa nostra trapanese. L’indagine ha portato alla luce un patrimonio nascosto e articolato nel tempo.

Una indagine indagine di respiro internazionale ha portato alla scoperta di un imponente patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, dei guadagni incassati dagli anni ’80 col narcotraffico sotto l’egida di Cosa nostra trapanese e del capomafia Matteo Messina Denaro. L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip con cui sono stati disposti la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti e il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messina Denaro, dagli orologi alle ville e auto di lusso: questo lo sconfinato tesoro del boss

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