Il governo annuncia che i beni sequestrati a Messina Denaro saranno destinati alla sicurezza delle stazioni. La premier ha ringraziato pubblicamente la Guardia di Finanza sui social e ha diffuso una nota con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La notizia arriva dopo il ritrovamento di un ingente patrimonio legato all’ex latitante, che sarà utilizzato per interventi di sicurezza pubblica.

Prima ringrazia la Guardia di Finanza con un post sui social, poi invia una nota insieme al ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Giorgia Meloni definisce il sequestro alla mafia di oltre 200 milioni di euro “un colpo pesante alla criminalità organizzata, che dimostra ancora una volta quanto la lotta alla mafia sia e resti una priorità di questo Governo “. Dopo gli interventi di diversi esponenti di Fdi è la stessa premier a commentare l’operazione coordinata dalla procura di Palermo: “ Lo Stato c’è “, assicura Meloni. La presidente del consiglio collega così l’inchiesta che ha portato a tre arresti con l’attività del suo Esecutivo, provando a mettere il cappello sul risultato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tesoretto Messina Denaro, Meloni esulta: “Lo Stato c’è”. E annuncia: “I beni saranno utilizzati per sicurezza stazioni”

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