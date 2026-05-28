Il settore terziario ha registrato un calo del 12% nel potere d'acquisto, con salari che non crescono abbastanza da sostenere i consumi. La stagnazione dei redditi influisce sulla natalità in Italia, riducendo le nascite. Il governo non ha adottato misure specifiche per aumentare i salari o sostenere i redditi delle famiglie. Questi dati indicano una riduzione della capacità di spesa dei cittadini e una possibile ripercussione sulla dinamica demografica.

? Punti chiave Come influisce la stagnazione dei redditi sulla natalità in Italia?. Perché il governo non ha varato misure per sostenere i salari?. Chi sono i soggetti che traggono vantaggio dai contratti pirata?. Come può la mancanza di spesa alimentare le piccole imprese locali?.? In Breve Potere d'acquisto terziario calato del 12% nel periodo 2010-2024.. Emanuele Orsini e Faioli evidenziano rischi per diritti e domanda interna.. Stagnazione redditi incide su qualità della vita e tassi di natalità.. Contratti pirata e assenza di misure fiscali governative penalizzano piccole imprese..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terziario: potere d’acquisto calato del 12%, i salari frenano i consumi

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