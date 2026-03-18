Salari reali l’Italia maglia nera | penultima nell’area Ocse per recupero del potere d’acquisto

In Italia, i salari reali sono ancora tra i più bassi dell’area OCSE e il loro recupero rimane molto lento. Nonostante la ripresa economica, il potere d’acquisto dei lavoratori non mostra segnali di miglioramento significativo. La situazione evidenzia come il Paese fatichi a colmare il divario rispetto ad altri membri dell’organizzazione internazionale. La dinamica dei salari continua a essere un punto critico per l’economia italiana.

I salari reali in Italia non accelerano. La ripresa resta lentissima e il nostro Paese non riesce a recuperare il potere d’acquisto perso. Tanto che l’Italia è al penultimo posto tra i Paesi Ocse proprio sul fronte dei salari reali nel confronto rispetto al periodo pre-inflazione del 2021. Il Wage Bullettin dell’Ocse mostra come non sia stata ancora recuperata l’inflazione da record degli scorsi anni. In generale nel 2025 la crescita delle retribuzioni reali nell’area Ocse è positiva, anche se si è indebolita rispetto al passato. Nel terzo trimestre dello scorso anno, infatti, è cresciuta dell’1,8%, ovvero la metà del 2024. Un rallentamento che riguarda quasi tutti i Paesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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