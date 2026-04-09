Salari e potere d’acquisto l’analisi di Meloni in Aula | I salari degli italiani hanno ripreso a crescere L’impatto dei tre contratti scuola
Durante un intervento alla Camera, la presidente del Consiglio ha parlato dell'andamento dei salari italiani, affermando che sono ripresi a crescere. Ha anche fatto riferimento all’effetto dei tre contratti nel settore scuola, sottolineando come questi abbiano contribuito all’andamento del potere d’acquisto delle famiglie. La discussione si è concentrata sulle misure di sostegno economico e sugli effetti delle recenti politiche sul reddito delle persone.
Durante l’informativa alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato la delicata questione economica delle famiglie italiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Italia: Boccardelli denuncia la carenza di lavoro qualificato e l’erosione del potere d’acquisto dei salari.Roma, 15 febbraio 2026 – Il dibattito sulla stagnazione salariale in Italia si arricchisce di una nuova, incisiva analisi.
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La leader della #Cisl #DanielaFumarola al quotidiano “Repubblica” : «In un momento di difficoltà come quello attuale, giustizia sociale ed esigenze di crescita richiedono di alzare i salari medi e mediani con i CCNL, generando e distribuendo la produttività att x.com