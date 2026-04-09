Salari e potere d’acquisto l’analisi di Meloni in Aula | I salari degli italiani hanno ripreso a crescere L’impatto dei tre contratti scuola

Durante un intervento alla Camera, la presidente del Consiglio ha parlato dell'andamento dei salari italiani, affermando che sono ripresi a crescere. Ha anche fatto riferimento all’effetto dei tre contratti nel settore scuola, sottolineando come questi abbiano contribuito all’andamento del potere d’acquisto delle famiglie. La discussione si è concentrata sulle misure di sostegno economico e sugli effetti delle recenti politiche sul reddito delle persone.