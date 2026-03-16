Gli esperti hanno segnalato alcuni alimenti che possono danneggiare la funzione cerebrale, mentre altri sono raccomandati per favorire la salute della mente. Si parla di cibi da evitare e di quelli da preferire per mantenere il cervello in buona forma. La discussione si concentra sulle scelte alimentari quotidiane e sull’impatto che queste possono avere sulla capacità cognitiva.

Il cervello, proprio come il resto dell’organismo, va nutrito nel modo giusto, con i cibi più indicati. Per questo occorre prestare attenzione alla dieta per i suoi effetti cognitivi. Dagli esperti è arrivato ora un monito a non far mancare mai alcuni nutrienti e a limitarne, invece, altri come il pane raffinato, che non dovrebbe essere consumato in quantità eccessive. Ecco le indicazioni più recenti. Il cibo e la salute del cervello. Ad indagare gli effetti di alcuni cibi sul cervello è stato di recente uno studio condotto dalla School of Health and Human Sciences della South Dakota State University, negli Stati Uniti, pubblicato sulla rivista Nutrients e focalizzato sugli effetti dell’alimentazione in termini di declino cognitivo e sviluppo di patologie neurodegenerative, come per esempio il mordo di Alzheimer. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allarme sui cibi che “fanno male” alla mente, quali sono e quali invece inserire, secondo gli esperti

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