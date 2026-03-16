Allarme sui cibi che fanno male alla mente quali sono e quali invece inserire secondo gli esperti
Gli esperti hanno segnalato alcuni alimenti che possono danneggiare la funzione cerebrale, mentre altri sono raccomandati per favorire la salute della mente. Si parla di cibi da evitare e di quelli da preferire per mantenere il cervello in buona forma. La discussione si concentra sulle scelte alimentari quotidiane e sull’impatto che queste possono avere sulla capacità cognitiva.
Il cervello, proprio come il resto dell’organismo, va nutrito nel modo giusto, con i cibi più indicati. Per questo occorre prestare attenzione alla dieta per i suoi effetti cognitivi. Dagli esperti è arrivato ora un monito a non far mancare mai alcuni nutrienti e a limitarne, invece, altri come il pane raffinato, che non dovrebbe essere consumato in quantità eccessive. Ecco le indicazioni più recenti. Il cibo e la salute del cervello. Ad indagare gli effetti di alcuni cibi sul cervello è stato di recente uno studio condotto dalla School of Health and Human Sciences della South Dakota State University, negli Stati Uniti, pubblicato sulla rivista Nutrients e focalizzato sugli effetti dell’alimentazione in termini di declino cognitivo e sviluppo di patologie neurodegenerative, come per esempio il mordo di Alzheimer. 🔗 Leggi su Dilei.it
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