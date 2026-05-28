Una rissa tra sei stranieri si è svolta ieri pomeriggio in piazza Dante, iniziando all’interno di una macelleria islamica e proseguendo all’esterno. La violenza ha causato panico tra i passanti, con alcune persone che sono rimaste coinvolte nel caos. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno disperso i partecipanti e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Terrore ieri pomeriggio in piazza Dante per una violenta rissa che si è accesa all’interno della macelleria islamica, sfociando poi all’esterno. Secondo una prima ricostruzione, dopo le 17 si sono introdotti tre clienti nell’attività, per ordinare carne in occasione dei festeggiamenti della Pasqua musulmana che cade il 27 maggio. E sarebbe stato proprio il diniego da parte del titolare della macelleria, a consegnare il quantitativo ingente richiesto, a scatenare uno scontro tra i tre clienti e il titolare del negozio e i due lavoranti. Calci e pugni che sono proseguiti fuori dalla macelleria, scatenando il panico tra i presenti. In quel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore in piazza Dante. Rissa nella macelleria. Coinvolti sei stranieri

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