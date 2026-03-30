Rissa tra pusher in piazza spuntano coltelli e bottiglie | 10 coinvolti 4 feriti

Da trentotoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera a Trento si è verificato un episodio di violenza in piazza Dante, dove circa dieci persone coinvolte in attività di spaccio si sono affrontate in una rissa. Durante gli scontri sono stati impiegati coltelli e bottiglie, provocando danni alle aree circostanti e al locale vicino. Quattro delle persone coinvolte sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un grave episodio di violenza si è verificato domenica sera, 29 marzo 2026, in piazza Dante a Trento: una decina di pusher ha scatenato una rissa nei pressi del Liber Cafè, apportando danni alle vie del giardino e al locale. Quattro di loro sono finiti in ospedale. Tutto è partito da una lite tra alcune delle persone coinvolte, che poi si è trasformata in una rissa in cui sono comparsi coltelli e bottiglie. Il tutto è degenerato quando uno di loro ha cercato riparo all’interno del locale Liber Cafè ed è stato seguito da quattro rivali. Sul posto sono intervenute sette volanti delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno ripristinato l’ordine e avviato le indagini per ricostruire le esatte dinamiche dei fatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

rissa tra pusher in piazza spuntano coltelli e bottiglie 10 coinvolti 4 feriti
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