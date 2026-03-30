Domenica sera a Trento si è verificato un episodio di violenza in piazza Dante, dove circa dieci persone coinvolte in attività di spaccio si sono affrontate in una rissa. Durante gli scontri sono stati impiegati coltelli e bottiglie, provocando danni alle aree circostanti e al locale vicino. Quattro delle persone coinvolte sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un grave episodio di violenza si è verificato domenica sera, 29 marzo 2026, in piazza Dante a Trento: una decina di pusher ha scatenato una rissa nei pressi del Liber Cafè, apportando danni alle vie del giardino e al locale. Quattro di loro sono finiti in ospedale. Tutto è partito da una lite tra alcune delle persone coinvolte, che poi si è trasformata in una rissa in cui sono comparsi coltelli e bottiglie. Il tutto è degenerato quando uno di loro ha cercato riparo all’interno del locale Liber Cafè ed è stato seguito da quattro rivali. Sul posto sono intervenute sette volanti delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno ripristinato l’ordine e avviato le indagini per ricostruire le esatte dinamiche dei fatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Rissa tra pusher in piazza, spuntano coltelli e bottiglie: 10 coinvolti, 4 feriti

Articoli correlati

Ennesima rissa vicino a piazza Garibaldi, spuntano coltelli e spray urticantiUna rissa tra due giovani e un 43enne, tutti equipaggiati con armi da taglio, si è verificata ieri sera, lunedì 20 gennaio.

Aggiornamenti e notizie su Rissa tra pusher in piazza spuntano...

Temi più discussi: La denuncia: Rissa tra pusher per il controllo della piazza di spaccio; Rissa tra pusher in piazza, spuntano coltelli e bottiglie: 10 coinvolti, 4 feriti; Rissa tra pusher a Padova: il controllo della piazza di spaccio al centro dei conflitti; PADOVA | RISSA TRA PUSHER: SCHIAFFONE A UN PASSANTE CHE VOLEVA DIVIDERLI.

PADOVA | RISSA TRA PUSHER: «SCHIAFFONE A UN PASSANTE CHE VOLEVA DIVIDERLI»Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it

La denuncia: «Rissa tra pusher per il controllo della piazza di spaccio»A portare alla luce il problema scoppiato il 26 marzo notte è stato il vicesegretario di Forza Italia Padova, Lorenzo Innocenti che ha ricevuto segnalazione dai residenti dell'area compresa tra via Mo ... padovaoggi.it

Rissa tra spacciatori rivali in piazza Dante, quattro persone ferite - facebook.com facebook

Detenuto con precedenti per rissa, droga e maltrattamenti, 35enne rimpatriato. Provvedimento eseguito dalla polizia ad Ancona per persona socialmente pericolosa #ANSA x.com