Le autorità ugandesi hanno chiuso immediatamente il confine con la Repubblica democratica del Congo in risposta all'aumento di casi di una rara variante di ebola nel paese confinante e alla presenza di alcuni casi anche sul territorio ugandese. La decisione è stata presa per contenere la diffusione dell'epidemia. La chiusura riguarda le frontiere terrestri e flussi di persone tra i due paesi sono stati sospesi. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri ufficiali dei casi.

Le autorità ugandesi hanno ordinato la chiusura del confine con la Repubblica democratica del Congo “con effetto immediato”, a seguito dell'impennata dei casi di una rara variante dell'ebola nel Paese confinante e della comparsa di casi anche sul proprio territorio. La decisione è stata presa da una task force locale sull'ebola guidata dalla vicepresidente Jesca Alupo, a seguito dell'aumento degli operatori sanitari ugandesi esposti all'ebola da pazienti congolesi che hanno attraversato il confine prima che fosse dichiarata l'epidemia il 15 maggio. L'Uganda ha segnalato sette casi di ebola, tra cui il primo caso di un uomo di 59 anni deceduto a Kampala, la capitale, il 14 maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrore ebola in Uganda: chiusa la frontiera con il Congo dopo l'impennata di casi | GUARDA

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