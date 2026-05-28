L’Uganda ha chiuso immediatamente il confine con il Congo a causa di un aumento dei casi di una variante rara di Ebola nel paese vicino e di nuovi casi rilevati nel proprio territorio. La misura, annunciata dalle autorità locali, mira a contenere la diffusione dell’epidemia. La decisione segue l’incremento di infezioni e il rischio di trasmissione tra i due paesi. La chiusura rimarrà in vigore fino a nuovo avviso.

Le autorità dell’ Uganda hanno ordinato la chiusura del confine con la Repubblica democratica del Congo “con effetto immediato”, a seguito dell’impennata dei casi di una rara variante dell’ ebola nel Paese confinante e della comparsa di casi anche sul proprio territorio. La decisione è stata presa da una task force locale sull’ebola guidata dalla vicepresidente Jesca Alupo a seguito dell’aumento degli operatori sanitari ugandesi esposti all’ebola da pazienti congolesi che hanno attraversato il confine prima che fosse dichiarata l’ epidemia il 15 maggio. L’Uganda ha segnalato sette casi di ebola, tra cui il primo caso di un uomo di 59 anni deceduto a Kampala, la capitale, il 14 maggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, Uganda chiude frontiera con il Congo dopo impennata di casi

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Rwanda closes key border crossings with Congo over Ebola fears

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