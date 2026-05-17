Ebola l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale | decine di morti in Congo casi anche in Uganda

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale a causa dell’epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Nelle zone colpite si registrano decine di decessi e nuovi casi vengono segnalati in diverse località. La decisione è stata presa in seguito all’aumento dei contagi e alla diffusione del virus tra le popolazioni locali. L’allarme riguarda anche la necessità di coordinare gli interventi tra i paesi interessati e la comunità internazionale.

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L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda un’"emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale", il secondo livello più alto di allerta previsto a livello globale. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Today.it

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