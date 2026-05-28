Terrore al resort | bambina di 3 anni risucchiata in una vasca idromassaggio

Notizia in breve

Una bambina di tre anni è stata risucchiata in una vasca idromassaggio di un resort. L'incidente si è verificato mentre la piccola era nella vasca, che ha attivato il meccanismo di aspirazione. I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire come il sistema abbia potuto risucchiare la bambina e per valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del luogo.