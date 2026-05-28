Terrore al resort | bambina di 3 anni risucchiata in una vasca idromassaggio
Una bambina di tre anni è stata risucchiata in una vasca idromassaggio di un resort. L'incidente si è verificato mentre la piccola era nella vasca, che ha attivato il meccanismo di aspirazione. I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire come il sistema abbia potuto risucchiare la bambina e per valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del luogo.
? Domande chiave Come ha fatto il meccanismo a risucchiare la bambina?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini dei Carabinieri sul resort?. Perché i sistemi di sicurezza delle vasche non hanno impedito l'incidente?. Come sono state gestite le condizioni cliniche della piccola al Gaslini?.? In Breve Soccorso coordinato tra Croce Rosa di Celle, 118 e elisoccorso Grifo da Albenga.. Trauma agli arti per la piccola trasferita in codice rosso al Gaslini.. Carabinieri di Celle indagano sulla sicurezza del bocchettone di aspirazione del resort.. Accaduto alle 16:30 presso una struttura ricettiva nel territorio del savonese.. Una bambina di 3 anni è stata trasportata in codice rosso al Gaslini di Genova dopo essere finita incastrata nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio a Celle Ligure intorno alle 16:30 di oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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