Una bambina di tre anni è stata risucchiata nella vasca idromassaggio di un resort durante una vacanza a Celle Ligure. La piccola, turista tedesca, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini. L’intervento rapido dei soccorritori e della zia, medico presente nel resort, ha permesso di gestire la situazione. La famiglia si trovava in vacanza con la bambina nel momento dell’incidente.

La piccola turista tedesca era in vacanza con la famiglia a Celle Ligure: decisivo l’intervento immediato dei soccorsi e della zia medico presente sul posto. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Celle Ligure, nel Savonese, dove una bambina tedesca di circa 3 anni è rimasta gravemente ferita dopo un incidente avvenuto all’interno di una vasca idromassaggio in una struttura ricettiva della Riviera ligure. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata risucchiata da una bocchetta di aspirazione dell’acqua mentre si trovava nella vasca insieme ai familiari. L’allarme è scattato immediatamente e la bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimba di 3 anni risucchiata nella vasca idromassaggio di un resort: trasportata d’urgenza al Gaslini

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Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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