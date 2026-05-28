A Winterthur, tre persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto in stazione. L'aggressore ha urlato alcune frasi prima di agire, ma le motivazioni non sono state rese note. Sul posto erano presenti alcuni bambini di un asilo, che sono stati evacuati e assistiti dalle autorità. Le forze dell'ordine hanno fermato l'aggressore e stanno indagando sulle circostanze dell'episodio. Non ci sono altre informazioni disponibili sui feriti o sulle eventuali responsabilità.

? Punti chiave Cosa ha spinto l'aggressore a urlare quelle frasi prima dell'attacco?. Come hanno reagito i bambini dell'asilo presenti sul luogo?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del ferito in pericolo di vita?. Perché le autorità stanno indagando sul movente ideologico del trentunenne?.? In Breve Aggrediti tre svizzeri tra i 28 e i 52 anni presso la stazione.. Uno dei feriti è in condizioni cliniche critiche dopo l'attacco delle 8:20.. L'aggressore ha urlato Allah Akbar verso passanti e bambini dell'asilo vicino alla Zhaw.. Dieci vetture della polizia cantonale di Zurigo sono arrivate sul posto in cinque minuti.. Un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, è stato arrestato giovedì 28 maggio poco prima delle 8:30 dopo aver accoltellato tre persone presso la stazione ferroviaria di Winterthur, vicino Zurigo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Winterthur: 3 feriti dopo l’accoltellamento in stazione

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