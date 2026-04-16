Fabio Benini è morto in un terribile incidente in moto | aveva solo 47 anni

Nelle prime ore del mattino, un camionista che percorreva la Statale 42 ha segnalato alla polizia la presenza di un oggetto sospetto nell’area erbosa al centro di una rotatoria tra Spirano e Stezzano. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 47 anni, coinvolto in un incidente in moto. Le autorità stanno esaminando le circostanze dell’incidente.

La segnalazione è arrivata alle prime luci dell’alba, quando un camionista di passaggio lungo la Statale 42, in prossimità della rotatoria che collega alla Provinciale 119 tra Spirano e Stezzano (Bg), ha notato qualcosa di anomalo nell’area erbosa al centro della rotonda. Avvicinandosi, si è reso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Morto Antonio De Lullo, direttore creativo dell'agenzia Mirus: aveva solo 47 anniLutto a Pescara e Montesilvano per la prematura scomparsa dello stimato professionista che lavorava con l'agenzia di comunicazione È scomparso... Scende dall’auto dopo l’incidente, investito da pirata della strada. Morto in ospedale, aveva 47 anniPerugia, 4 febbraio 2026 – Non ce l’ha fatta l’uomo di 47 anni investito ieri sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle a Torricella.