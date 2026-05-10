Muore giovane padre nell’incidente in moto

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane uomo è deceduto ieri mattina poco dopo le 11,30 in un incidente avvenuto sulla strada provinciale Vicarese a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto durante un viaggio in moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La polizia sta effettuando accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

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Vicopisano (Pisa), 10 maggio 2026 – Un giovane padre ha perso la vita ieri mattina poco dopo le 11,30 sulla strada provinciale Vicarese a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano. Si chiamava Benito Vasile, aveva 41 anni e abitava con la moglie e due figli piccoli a Calcinaia. Vasile era in moto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con un furgone. Il veicolo su due ruote è finito fuori dalla sede stradale, in un fossato. Per il giovane padre non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Buti inviati dal 118 e l’automedica con il medico dell’emergenza-urgenza territoriale e l’infermiere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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