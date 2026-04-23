A Singapore, sono stati condannati alcuni individui alla pena di morte per reati legati alla droga. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione riguardo alla tutela dei diritti umani nel paese, sottolineando le implicazioni di questa decisione. La questione della pena di morte, particolarmente per reati di droga, rimane un tema molto discusso a livello internazionale, anche se non sempre al centro delle discussioni pubbliche in Europa.

Trattare la pena di morte, soprattutto per l’Europa, resta un argomento estremamente pungente ma, al tempo stesso, lontano. Eppure le esecuzioni restano una realtà legale e sistematica in numerosi Paesi. Singapore non fa eccezione. Anche se anni di studi hanno dimostrato la sua inefficacia come deterrente contro il crimine, le autorità della città-stato sostengono il contrario. I funzionari continuano a difendere la pena capitale come pilastro della sicurezza nazionale e l’opinione pubblica sembra essere concorde. Tuttavia, il recente incremento delle persone giustiziate per reati legati alla droga ha sollevato forte preoccupazione da parte delle Nazioni Unite.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Singapore, pena di morte per reati legati alla droga. ONU: «Preoccupazione per i diritti umani»

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